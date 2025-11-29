Empresariales
29 de noviembre de 2025 - 01:00

Black Shopping Weekend: tres días, grandes ofertas

Lanzamiento del Black Shopping Weekend.Pedro GOnzalez

El Black Shopping Weekend 2025 vuelve a posicionarse como una de las acciones comerciales más relevantes del país, impulsada por la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy). Del 28 al 30 de noviembre, 22 shoppings de Asunción, Gran Asunción y principales ciudades del interior participan de esta gran iniciativa que reúne ofertas, beneficios y experiencias diseñadas para dinamizar el consumo.

Por ABC Color

Durante los tres días, los centros comerciales ofrecen descuentos especiales en coincidencia con el Black Friday internacional, permitiendo a los clientes adelantar compras de fin de año y acceder a promociones imperdibles.

El evento está acompañado de actividades de entretenimiento y del apoyo de bancos y financieras, que sumaron ventajas exclusivas.

Con esta propuesta, la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay reafirma su compromiso con el fortalecimiento del movimiento comercial del país y la generación de valor para miles de consumidores, tanto paraguayos como extranjeros.