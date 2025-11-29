Black Shopping Weekend: tres días, grandes ofertas

Durante los tres días, los centros comerciales ofrecen descuentos especiales en coincidencia con el Black Friday internacional, permitiendo a los clientes adelantar compras de fin de año y acceder a promociones imperdibles.

El evento está acompañado de actividades de entretenimiento y del apoyo de bancos y financieras, que sumaron ventajas exclusivas.

Con esta propuesta, la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay reafirma su compromiso con el fortalecimiento del movimiento comercial del país y la generación de valor para miles de consumidores, tanto paraguayos como extranjeros.