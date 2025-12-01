Coca-Cola Paresa se consolida entre los principales aportantes fiscales del país en su 60° aniversario

Coca-Cola Paresa reafirmó su liderazgo en el sector industrial al ubicarse entre los mayores aportantes del Paraguay en el informe fiscal 2024 de la DNIT, destacando en el Ranking General de Mayores Aportantes al Fisco, el Ranking de Impuestos Directos y el Ranking de Impuestos Indirectos. Estos resultados consolidan a la compañía como una de las industrias de mayor impacto fiscal del país, fortaleciendo su compromiso con la formalidad, la transparencia y el progreso económico nacional.

“Celebramos este reconocimiento como uno de los principales aportantes al fisco, lo que para nosotros significa también una gran responsabilidad. En Coca-Cola Paresa creemos profundamente en el desarrollo del Paraguay y en el impacto positivo que podemos generar desde la industria”, señaló Tania Peña, Gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad.

60 años de liderazgo e impacto económico

Este 2025 marca un hito para Coca-Cola Paresa: 60 años desde la primera Coca-Cola producida en Paraguay, un recorrido que hoy se traduce en uno de los modelos industriales más sólidos del país. Actualmente, la empresa:

Genera más de 2.300 empleos directos

Impacta en más de 27.000 empleos indirectos

Trabaja con más de 1.000 proveedores nacionales , que representan el 88% de su cadena de valor

Abastece a más de 52.000 clientes en todo el país

Sostiene inversiones continuas en infraestructura, logística, tecnología y digitalización

“Cumplimos 60 años en Paraguay y este reconocimiento llega en un momento muy especial. Seguimos apostando a la industria nacional, al empleo y a las inversiones que fortalecen el futuro del país. Este hito reafirma nuestro compromiso de seguir construyendo, junto con el Paraguay, una historia de progreso compartido”, añadió Peña.

Inversiones estratégicas y visión de futuro

Entre 2024 y 2030, Coca-Cola Paresa llevará adelante un plan de inversión superior a USD 80 millones, orientado a la modernización de plantas, expansión de líneas de producción, incorporación de tecnologías de eficiencia energética y aceleración de la transformación digital. Este impulso incluye innovaciones en retornabilidad, envases sostenibles y economía circular, consolidando a Paresa como un actor clave en la evolución industrial del país.

Un legado que evoluciona

En su 60° aniversario, Coca-Cola Paresa reafirma su propósito de llegar juntos a todos los rincones del país para refrescar momentos y abrir oportunidades, impulsando innovación y generando un impacto positivo y sostenible en las comunidades.