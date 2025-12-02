Century Systems y Bancop impulsan el crecimiento empresarial

Esta colaboración busca potenciar a las pequeñas, medianas y grandes empresas del país, brindándoles una oportunidad única para modernizar su gestión, optimizar sus procesos y tomar decisiones basadas en datos, a través de herramientas tecnológicas que antes estaban al alcance exclusivo de las grandes corporaciones.

El acuerdo entre ambas instituciones permitirá que más empresas paraguayas puedan acceder a proyectos de implementación de sistemas de gestión empresarial (ERP) con planes de financiación accesibles, flexibles y adaptados a su realidad productiva.

“Con esta alianza, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del país, acercando tecnología de gestión avanzada a más empresas y acompañándolas en su camino hacia una operación más ágil, integrada y sostenible”, destacaron desde Century Systems.

Por su parte, Bancop, entidad financiera con una sólida trayectoria en el apoyo al sector productivo nacional, refuerza con este acuerdo su propósito de fomentar el crecimiento económico y la innovación tecnológica en Paraguay, brindando condiciones preferenciales a las empresas que eligen dar el salto hacia la digitalización.

Este convenio representa un punto de encuentro entre la tecnología y las finanzas, donde ambas instituciones combinan su experiencia para ofrecer soluciones que generen valor real a las empresas, impulsando un entorno empresarial más competitivo, moderno y preparado para los desafíos del futuro.