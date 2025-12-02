Indufar: T.G. 15 mg llega en formato monodosis

La versión compacta de T.G. responde a la necesidad de un formato práctico y seguro que facilite la administración del mismo, según los representantes de Indufar.

Por este motivo, el nuevo envase incluye cuatro viales individuales sin jeringa, lo que simplifica el transporte y optimiza la logística en la cadena de frío.

Desde el área técnica, se enfatizó la ventaja microbiológica del vial de uso único, que garantiza pureza, elimina riesgos de contaminación y asegura una dosificación exacta. A esto se suma el soporte digital mediante un código QR en el empaque y el programa de acompañamiento gratuito al paciente “Acompañarte”.

T.G. 15 mg ya se encuentra disponible en farmacias habilitadas por Dinavisa, reafirmando el compromiso de Indufar con la innovación, la calidad y el fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional.

