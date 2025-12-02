Empresariales
02 de diciembre de 2025 - 01:00

Indufar: T.G. 15 mg llega en formato monodosis

T.G., tirzepatida de 15 mg, se presenta en formato monodosis.
Gustavo Machado

Laboratorios Indufar lanzó T.G. 15 mg en formato monodosis. Esta es la nueva presentación de tirzepatida, fármaco para el tratamiento de diabetes tipo 2 y obesidad.

Por ABC Color

La versión compacta de T.G. responde a la necesidad de un formato práctico y seguro que facilite la administración del mismo, según los representantes de Indufar.

Por este motivo, el nuevo envase incluye cuatro viales individuales sin jeringa, lo que simplifica el transporte y optimiza la logística en la cadena de frío.

Desde el área técnica, se enfatizó la ventaja microbiológica del vial de uso único, que garantiza pureza, elimina riesgos de contaminación y asegura una dosificación exacta. A esto se suma el soporte digital mediante un código QR en el empaque y el programa de acompañamiento gratuito al paciente “Acompañarte”.

T.G. 15 mg ya se encuentra disponible en farmacias habilitadas por Dinavisa, reafirmando el compromiso de Indufar con la innovación, la calidad y el fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional.

