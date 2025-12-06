Empresariales
06 de diciembre de 2025 - 01:00

Automóvil 0 km de la rifa de Teletón llegó a Areguá

Ganadores de la Rifa Teletón 2025.
Ganadores de la Rifa Teletón 2025.GENTILEZA

Areguá vivió un día de fiesta con la entrega oficial del 1er. premio de la Rifa Teletón 2025. En un emotivo acto realizado en la casa central de Automaq, la fundación entregó la SUV Citroën C3 Aircross Feel Rouge 0 km donada por la empresa.

Por ABC Color

El vehículo fue recibido por Humberto Sebastián Benítez Villalba, vecino de la ciudad de la frutilla, quien expresó su sorpresa y alegría al conocer la noticia.

“Justito estaba ahorrando para mi primer vehículo. Me alegraron el día”, contó emocionado.

La ceremonia reunió a representantes de Automaq, autoridades de la Fundación Teletón y varios ganadores, quienes celebraron la iniciativa solidaria que une al país cada año. También se entregaron premios como viajes, electrodomésticos, una moto y artículos para el hogar.

La rifa, realizada por cuarto año consecutivo, garantiza fondos para sostener los servicios gratuitos de rehabilitación ofrecidos por Teletón en sus tres centros del país, reafirmando el compromiso con las familias que más lo necesitan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy