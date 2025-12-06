Automóvil 0 km de la rifa de Teletón llegó a Areguá

El vehículo fue recibido por Humberto Sebastián Benítez Villalba, vecino de la ciudad de la frutilla, quien expresó su sorpresa y alegría al conocer la noticia.

“Justito estaba ahorrando para mi primer vehículo. Me alegraron el día”, contó emocionado.

La ceremonia reunió a representantes de Automaq, autoridades de la Fundación Teletón y varios ganadores, quienes celebraron la iniciativa solidaria que une al país cada año. También se entregaron premios como viajes, electrodomésticos, una moto y artículos para el hogar.

La rifa, realizada por cuarto año consecutivo, garantiza fondos para sostener los servicios gratuitos de rehabilitación ofrecidos por Teletón en sus tres centros del país, reafirmando el compromiso con las familias que más lo necesitan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy