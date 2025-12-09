Villamorra Shopping impulsa la nueva edición de EXEN Intersedes 2025

Villamorra Shopping llevó adelante una nueva edición de EXEN Intersedes 2025, uno de los eventos deportivos más relevantes de la cadena, que reunió a más de 500 participantes provenientes de todas las sedes.

La actividad se desarrolló este sábado 6 de diciembre en la nueva sede EXEN GYM San Lorenzo, ubicada en Cnel. Romero casi Manuel Ortiz Guerrero, un espacio especialmente preparado para recibir una jornada de competencia, integración y entretenimiento.

EXEN Intersedes es un evento anual que promueve el espíritu de equipo, la vida activa y los hábitos saludables, fortaleciendo el sentido de comunidad entre los miembros del gimnasio. Cada sede participa con sus representantes en diversas disciplinas, fomentando una competencia sana y un ambiente de motivación colectiva.

En esta edición, cinco equipos identificados por colores compitieron por los tres primeros puestos, obteniendo trofeos, medallas y una amplia variedad de premios.

La jornada contó además con la presencia de marcas aliadas, stands de productos, activaciones, música en vivo, DJ y múltiples sorteos que incluyeron regalos especiales y paquetes vacacionales. Como cierre, los asistentes disfrutaron de un after deportivo abierto tanto para competidores como para invitados, dando un broche festivo a la experiencia.

Para Laura Amarilla, coordinadora de Marketing de Villamorra Shopping y EXEN, el evento representa una apuesta estratégica por promover el bienestar integral. Destacó que la convocatoria se realiza de forma exclusiva para la comunidad EXEN mediante formularios en redes sociales y que esta edición coincidió con la inauguración de la sede de San Lorenzo, en un momento clave de expansión para la marca.

“El propósito es fomentar la vida sana y la actividad física, acercando el deporte a personas que quizás aún no se animan a empezar. Queremos llegar a más barrios y seguir construyendo comunidad”, expresó Amarilla, quien adelantó que el evento volverá a realizarse el próximo año.

Con iniciativas como EXEN Intersedes, Villamorra Shopping reafirma su compromiso con impulsar experiencias de alto valor y fortalecer las propuestas orientadas al bienestar y a un estilo de vida saludable.

Por otro lado, la empresa posee cinco sedes en Paraguay y cuatro en Argentina. Además, durante el primer trimestre de 2026, se prevé la apertura de cuatro nuevos gimnasios en nuestra nación y uno en el vecino país. De esta forma, EXEN es la primera cadena de gimnasios paraguaya en expandirse al exterior.