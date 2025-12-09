Empresariales
09 de diciembre de 2025 - 16:00

Villamorra Shopping impulsa la nueva edición de EXEN Intersedes 2025

Inauguracion de EXEN GYM y competencia ubicado en las calles Coronel Romero c/ Manuel Ortiz Guerrero, San Lorenzo Paraguay. Empresariales 06-12-2025
Representantes de los equipos participantes en la competencia EXEN Intersedes 2025.Heber Carballo

Villamorra Shopping presentó EXEN Intersedes 2025, un encuentro deportivo que reunió a más de 500 participantes en la nueva sede EXEN GYM San Lorenzo. La jornada celebró la integración, el espíritu de equipo y el compromiso con un estilo de vida saludable, con competencias, música, marcas aliadas y premios.

Por ABC Color

Villamorra Shopping llevó adelante una nueva edición de EXEN Intersedes 2025, uno de los eventos deportivos más relevantes de la cadena, que reunió a más de 500 participantes provenientes de todas las sedes.

La actividad se desarrolló este sábado 6 de diciembre en la nueva sede EXEN GYM San Lorenzo, ubicada en Cnel. Romero casi Manuel Ortiz Guerrero, un espacio especialmente preparado para recibir una jornada de competencia, integración y entretenimiento.

Competencia masculina de EXEN Intersedes 2025.

EXEN Intersedes es un evento anual que promueve el espíritu de equipo, la vida activa y los hábitos saludables, fortaleciendo el sentido de comunidad entre los miembros del gimnasio. Cada sede participa con sus representantes en diversas disciplinas, fomentando una competencia sana y un ambiente de motivación colectiva.

En esta edición, cinco equipos identificados por colores compitieron por los tres primeros puestos, obteniendo trofeos, medallas y una amplia variedad de premios.

La jornada contó además con la presencia de marcas aliadas, stands de productos, activaciones, música en vivo, DJ y múltiples sorteos que incluyeron regalos especiales y paquetes vacacionales. Como cierre, los asistentes disfrutaron de un after deportivo abierto tanto para competidores como para invitados, dando un broche festivo a la experiencia.

Los equipos pusieron toda su creatividad para las hinchadas.

Para Laura Amarilla, coordinadora de Marketing de Villamorra Shopping y EXEN, el evento representa una apuesta estratégica por promover el bienestar integral. Destacó que la convocatoria se realiza de forma exclusiva para la comunidad EXEN mediante formularios en redes sociales y que esta edición coincidió con la inauguración de la sede de San Lorenzo, en un momento clave de expansión para la marca.

“El propósito es fomentar la vida sana y la actividad física, acercando el deporte a personas que quizás aún no se animan a empezar. Queremos llegar a más barrios y seguir construyendo comunidad”, expresó Amarilla, quien adelantó que el evento volverá a realizarse el próximo año.

Con iniciativas como EXEN Intersedes, Villamorra Shopping reafirma su compromiso con impulsar experiencias de alto valor y fortalecer las propuestas orientadas al bienestar y a un estilo de vida saludable.

Por otro lado, la empresa posee cinco sedes en Paraguay y cuatro en Argentina. Además, durante el primer trimestre de 2026, se prevé la apertura de cuatro nuevos gimnasios en nuestra nación y uno en el vecino país. De esta forma, EXEN es la primera cadena de gimnasios paraguaya en expandirse al exterior.