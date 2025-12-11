Coomecipar cerró ciclo 2025 de Adultos Mayores

El cierre contó con la participación del Grupo Alegría, que mostró lo aprendido durante el año a través de danza, teatro, poesía y música.

Este espectáculo celebró la creatividad y el talento de los integrantes de la tercera edad.

Este ciclo, que fue organizado de manera gratuita y abierto a socios e interesados, ofreció un espacio de recreación, integración y bienestar, combinando actividades artísticas, ejercicios físicos adaptados y dinámicas grupales.

De igual modo, ayudó a fomentar la interacción y el intercambio de experiencias entre los participantes durante todo el ciclo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con este tipo de actividades, Coomecipar destaca la importancia de promover espacios que impulsen la participación activa, la amistad y la calidad de vida de los adultos mayores.