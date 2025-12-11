Itaú inauguró espacio cultural dentro del Puerto de Asunción

En el marco de esta inauguración, se dio apertura a la exposición colectiva “Del río las coronas. Territorios fluviales, poéticas y activismos”, con curaduría de Damián Cabrera.

La exposición estará abierta al público hasta febrero de 2026, e incluye convocatorias a artistas y espacios de conversación con activistas.

La exposición busca explorar modos de vinculación poética con el río a partir del lenguaje contemporáneo de las artes visuales, y transversaliza preocupaciones medioambientales, económicas y de género en relación con el cauce hídrico que constituye un espacio natural, cultural para muchas comunidades.

El título de la exposición alude a una de las acepciones etimológicas del Paraguay, la que sugiere que sería un “río coronado” o adornado.

Las poéticas presentadas en esta exposición son concebidas por la curaduría como un adorno activo que puede convertirse en oportunidad para reflexionar acerca de condiciones desiguales de existencia y posibilidades de reconciliación entre los territorios fluviales y la ciudadanía, en un contexto de progresiva privatización del acceso al río.

El proyecto expositivo se complementa con una convocatoria abierta a artistas para la producción de obra en el contexto de la exposición, actividad que busca generar un espacio de conversación activa con creadores.

Asimismo, se prevé la realización de conversatorios en torno al río desde distintas perspectivas.