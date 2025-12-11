Se encendió la Navidad en el Shopping Mariscal

El evento reunió música, luces y personajes navideños, marcando el comienzo de un mes lleno de actividades para toda la familia.

Cada sábado de diciembre, a las 19:00, el público puede disfrutar de un espectáculo creado especialmente para la ocasión, con villancicos y la llegada de Papá Noel y sus duendes, todo en un ambiente festivo, ideal para compartir y tomarse fotos frente al icónico árbol del Mariscal.

Desde la organización destacaron que esta propuesta forma parte de la identidad del shopping, pensada para conectar a las familias con la magia de la Navidad.

Además, anunciaron promociones especiales, como los cheques regalo del VIP a través de la aplicación PIP, que otorgan un 25% adicional desde compras mínimas de G. 200.000. Toda la programación y beneficios son comunicados en las redes del Mariscal durante diciembre.

