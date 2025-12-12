Camping 44 presenta la III Edición de la Feria de Armas

La propuesta reúne a compradores experimentados, nuevos usuarios y aficionados del sector en un espacio diseñado para ofrecer asesoramiento, experiencias y las mejores oportunidades del año.

El evento se llevará a cabo en el showroom ubicado en Av. Artigas 2061 (casi San Estanislao), en Asunción. Descuentos de hasta el 60% en marcas líderes Durante tres jornadas, los asistentes podrán acceder a ofertas exclusivas en armas, municiones y accesorios.

Entre las marcas destacadas se encuentran Ruger, Tanfoglio, Boito, Remington, Howa, Tikka, IMI y Sellier & Bellot, además de nuevas categorías como defensa no letal de Umarex y linternas tácticas Nitecore.

Servicios exclusivos durante la feria

Los visitantes podrán acceder a una zona de prueba de productos, donde tendrán la oportunidad de probar las armas antes de concretar su compra, una ventaja ideal tanto para compradores experimentados como para quienes realizan su primera adquisición y buscan acompañamiento profesional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, la feria contará con asesoramiento técnico especializado para orientar a los usuarios en la selección, renovación o ampliación de su equipamiento.

Vende tu arma en la feria

Quienes deseen vender sus armas podrán llevarlas al evento para recibir una tasación justa, con la posibilidad de concretar la venta en el mismo día, mediante un proceso seguro y acompañado por especialistas.

La feria estará abierta al público general, sin necesidad de inscripción previa: Viernes 12: de 08:00 a 17:15, sábado 13: de 08:00 a 12:30. Una propuesta consolidada para el usuario responsable Camping 44 destaca que esta III Edición reafirma su compromiso con el uso seguro, legal y responsable de armas de fuego, ofreciendo el espacio más completo del año para acceder a variedad, asesoramiento y los mejores precios del país.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con Camping 44 a través de sus canales oficiales o visitar el showroom durante los días del evento.