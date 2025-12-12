Empresariales
12 de diciembre de 2025 - 01:00

Más de 250 egresados en acto de graduación de la UASS

Egresados de la promoción 2025 de la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS).
La Universidad Autónoma San Sebastián (UASS) celebró el acto de graduación de su Promoción 2025 en el prestigioso salón Bicentenario de Paseo La Galería. Este evento marcó un hito en la vida de más de 250 estudiantes, quienes recibieron sus títulos universitarios en compañía de familiares, docentes y autoridades académicas.

Por ABC Color

La ceremonia contó con la presencia de egresados provenientes de diversas filiales y de carreras como Medicina, Enfermería, Derecho, Ingeniería en Producción Industrial, Ciencias Veterinarias, Ciencias Contables, Ciencias de la Educación, entre muchas otras.

Gricelda Ortavo Zelaya fue la mejor egresada de la promoción 2025.
El evento estuvo presidido por la rectora de la universidad, Prof. Dra. Julia Rosanna Benítez de Samudio, miembros del Consejo Superior Universitario, decanos y otras autoridades académicas.

Prof. Dra. Lucía Samudio, vicerrectora de la UASS; Dr. Juan Alberto Denis Pintos, padrino de la promoción, y Prof. Dra. Julia Rosanna Benítez de Samudio, rectora.
Durante la ceremonia, se otorgaron reconocimientos a los estudiantes distinguidos de cada carrera, destacando su excelencia académica y compromiso con la educación. Gricelda Ortavo Zelaya, mejor egresada, carrera de Licenciatura en Educación Escolar Básica 1° y 2° ciclos. Padrino de Promoción, Dr. Juan Alberto Denis Pintos.

La rectora de la universidad, Prof. Dra. Julia Rosanna Benítez de Samudio, dio unas palabras a los flamantes egresados.
La Universidad Autónoma San Sebastián, con su sólida trayectoria en la educación superior, reafirma su compromiso con la formación de profesionales de calidad que contribuyan al desarrollo del país.

