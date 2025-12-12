Más de 250 egresados en acto de graduación de la UASS

La ceremonia contó con la presencia de egresados provenientes de diversas filiales y de carreras como Medicina, Enfermería, Derecho, Ingeniería en Producción Industrial, Ciencias Veterinarias, Ciencias Contables, Ciencias de la Educación, entre muchas otras.

El evento estuvo presidido por la rectora de la universidad, Prof. Dra. Julia Rosanna Benítez de Samudio, miembros del Consejo Superior Universitario, decanos y otras autoridades académicas.

Durante la ceremonia, se otorgaron reconocimientos a los estudiantes distinguidos de cada carrera, destacando su excelencia académica y compromiso con la educación. Gricelda Ortavo Zelaya, mejor egresada, carrera de Licenciatura en Educación Escolar Básica 1° y 2° ciclos. Padrino de Promoción, Dr. Juan Alberto Denis Pintos.

La Universidad Autónoma San Sebastián, con su sólida trayectoria en la educación superior, reafirma su compromiso con la formación de profesionales de calidad que contribuyan al desarrollo del país.

