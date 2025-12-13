Camping 44 presenta la III Edición de la Feria de Armas

La propuesta reúne a compradores experimentados, nuevos usuarios y aficionados del sector en un espacio diseñado para ofrecer asesoramiento, experiencias y las mejores oportunidades del año.

El evento se lleva a cabo en el showroom ubicado en la avenida Artigas 2061 (casi San Estanislao), en Asunción, donde están disponibles descuentos de hasta el 60% en marcas líderes.

Así, durante tres jornadas, los asistentes pueden acceder a ofertas exclusivas en armas, municiones y accesorios.

Los visitantes pueden ingresar a una zona de prueba de productos, donde tienen la oportunidad de probar las armas antes de concretar su compra, una ventaja ideal tanto para compradores experimentados como para quienes realizan su primera adquisición y buscan acompañamiento profesional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, la feria cuenta con asesoramiento técnico especializado para orientar a los usuarios en la selección, renovación o ampliación de su equipamiento.

De la misma manera, quienes deseen vender sus armas tienen la posibilidad de llevarlas al evento para recibir una tasación justa, con la posibilidad de concretar la venta en el mismo día, mediante un proceso seguro y acompañado por especialistas.

La feria está abierta al público general, sin necesidad de inscripción previa hasta las 12:30 del sábado 13 de diciembre.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con Camping 44 a través de sus canales oficiales o visitar el showroom durante los días del evento.