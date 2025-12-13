Empresariales
13 de diciembre de 2025 - 01:00

Habilitan nueva sucursal de Ríos Repuestos

Ríos Repuestos lleva 45 años de trayectoria en el país.
Ríos Repuestos lleva 45 años de trayectoria en el país.Gentileza

Directivos de Ríos Repuestos SA habilitaron una nueva sucursal en San Estanislao, donde ofrecen repuestos, mantenimiento de vehículos, lubricantes, baterías de distintas marcas y otros artículos.

Por ABC Color

Durante la apertura, el gerente de marketing de Ríos Repuestos SA, Alejandro Sanabria, señaló que es un privilegio para todos los componentes de la empresa poder habilitar la octava sucursal en el país.

La atención es de lunes a sábado, en la rotonda del barrio 8 de Diciembre sobre la ruta PY08 de San Estanislao.

Por su parte, la gerente general del grupo empresarial, Lourdes Alarcón, habló de la importancia de que la firma siga creciendo a nivel nacional y principalmente en el interior del país, lo que favorecerá para captar más clientes en los lugares donde están instaladas las sucursales.

Anunció que desde el 2026, en la sucursal de Santaní, realizarán tareas de mecánica ligera en el taller que funcionará en este lugar para todos los clientes que requieran este tipo de mantenimiento de su vehículo, sin necesidad de recurrir a otro sitio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy