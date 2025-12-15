Doble titulación UPAP y Miami Technology and Arts University: Título de los Estados Unidos estudiando en Paraguay

En el nivel de postgrado, MTA ofrece programas orientados a la gestión, la educación y las artes. Las maestrías se cursan íntegramente en formato online, con materiales, clases y acompañamiento docente en español, facilitando el acceso de profesionales que requieren compatibilizar su desarrollo académico con sus actividades laborales.

Los programas a los cuales puedes acceder a Doble Titulación son:

Maestría en Administración de Empresas (MBA) Enfocada en gestión organizacional, estrategia y liderazgo.

Maestría en Administración de Empresas con Orientación en Instituciones de Salud Dirigida a la administración y operación de organizaciones del sector sanitario.

Maestría en Ciencias de la Educación Orientada a innovación pedagógica, procesos formativos y gestión educativa.

Además MTA University cuenta con las siguientes ofertas académicas:

Maestría en Bellas Artes Centrada en la práctica artística, la producción de obras y el desarrollo de proyectos culturales.

Materia en Marketing.

Maestría en Administración e Inteligencia Artificial

Todos los programas mantienen un formato 100 % virtual, con requisitos académicos alineados al sistema universitario estadounidense.

Relación institucional con la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP)

MTA mantiene un acuerdo de cooperación académica con la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP). Este vínculo facilita que estudiantes de grado de la UPAP, al culminar sus programas, cuenten con una vía directa para continuar estudios de posgrado en MTA. Asimismo, para carreras compatibles, la articulación entre ambas instituciones permite acceder a una doble titulación: un título otorgado por la UPAP y un título estadounidense expedido por MTA.

La oferta de posgrados de MTA representa una alternativa accesible para egresados de grado que buscan continuar su formación desde Paraguay, con la posibilidad de obtener una doble titulación internacional cursando de manera flexible, 100 % online y en su propio idioma. Esta articulación académica amplía las oportunidades de desarrollo profesional y acerca programas universitarios estadounidenses a estudiantes de la región, sin necesidad de movilidad física ni barreras idiomáticas.