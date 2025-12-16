Superseis presentó su menú navideño 2025

Durante la velada, los invitados a la presentación disfrutaron de un recorrido sensorial compuesto por diferentes creaciones del menú, cada una acompañada de maridajes seleccionados para realzar sus aromas y texturas.

La propuesta fue concebida para inspirar nuevas formas de disfrutar las celebraciones de fin de año, reuniendo calidad, creatividad y productos disponibles en Superseis.

La experiencia incluyó un maridaje guiado por la sommelier Anto Volpe, profesional destacada en el ámbito del vino y la cata en Paraguay. Su enfoque se caracteriza por transmitir de manera cercana y didáctica la cultura del vino, convirtiendo cada encuentro en un aprendizaje sensorial.