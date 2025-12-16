Empresariales
16 de diciembre de 2025 - 01:00

Superseis presentó su menú navideño 2025

Menú navideño de Superseis 2025.Pedro Gonzalez

Superseis realizó el lanzamiento oficial de su menú navideño 2025, una propuesta culinaria pensada para celebrar los sabores más especiales de la temporada y acercar a los clientes nuevas experiencias gastronómicas para estas fiestas.

Por ABC Color

Durante la velada, los invitados a la presentación disfrutaron de un recorrido sensorial compuesto por diferentes creaciones del menú, cada una acompañada de maridajes seleccionados para realzar sus aromas y texturas.

La propuesta fue concebida para inspirar nuevas formas de disfrutar las celebraciones de fin de año, reuniendo calidad, creatividad y productos disponibles en Superseis.

La experiencia incluyó un maridaje guiado por la sommelier Anto Volpe, profesional destacada en el ámbito del vino y la cata en Paraguay. Su enfoque se caracteriza por transmitir de manera cercana y didáctica la cultura del vino, convirtiendo cada encuentro en un aprendizaje sensorial.