Burger King y Popeyes inauguran restaurante en barrio Mburucuyá

Estas aperturas refuerzan la diversificación del portafolio gastronómico del Grupo Vierci, que avanza con su compromiso de expandir marcas internacionales, generar empleo y ofrecer experiencias gastronómicas de clase mundial en el país.

Burger King celebra la reapertura de su restaurante 41 en Paraguay

Burger King, el hogar original del Whopper desde 1954, reinaugura su restaurante número 41 en Paraguay, reafirmando la preferencia de los consumidores y el crecimiento sostenido de la marca en el mercado nacional.

El renovado restaurante, ubicado en una de las zonas residenciales y comerciales de mayor desarrollo de Asunción, ofrece a los fanáticos del rey de las hamburguesas 100% a la parrilla una experiencia moderna, cómoda y alineada con la identidad corporativa global Pavilion y Royal.

Los restaurantes Burger King son reconocidos por servir productos de alta calidad, con ingredientes frescos, hamburguesas hechas 100% a la parrilla y preparaciones personalizadas bajo el claim “como vos querés”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta reapertura, la cadena genera más de 30 nuevos puestos de trabajo directos, promoviendo oportunidades para jóvenes y contribuyendo al crecimiento económico de la comunidad. Hoy, Burger King Paraguay emplea a más de 930 colaboradores, con foco en capacitación, innovación constante y calidad de servicio.

Popeyes abre su segundo restaurante en Paraguay para conquistar a los amantes del pollo frito

Tras el exitoso desembarco de la marca, Popeyes Louisiana Chicken inaugura su segundo restaurante en Paraguay, también en el Barrio Mburucuyá, llevando nuevamente al público el auténtico sabor cajún que distingue a la marca en más de 30 países alrededor del mundo.

El nuevo restaurante mantiene el diseño moderno y vibrante que caracteriza a Popeyes, inspirado en la cultura de Nueva Orleans y pensado para brindar una experiencia cálida, divertida y llena de sabor. Su receta marinada por 12 horas, su rebozado artesanal 100% hecho a mano y su inconfundible mezcla de especias cajún y criollas continúan enamorando a los fanáticos locales.

Este segundo restaurante se suma al agresivo plan de crecimiento de la marca en Paraguay, que proyecta nuevas aperturas en 2026 y consolida el compromiso del Grupo Vierci con la generación de empleo digno y la expansión del sector gastronómico.

Un impulso al desarrollo gastronómico del país

La expansión simultánea de Burger King y Popeyes en una de las zonas de mayor dinamismo urbano de Asunción refleja la capacidad del Grupo Vierci para integrar marcas globales con alto potencial, ofreciendo nuevas experiencias culinarias y fortaleciendo el ecosistema de fast food en Paraguay.

Ambas aperturas representan un avance significativo en la estrategia de crecimiento del grupo, que ya opera 27 restaurantes Popeyes en Panamá y continúa desarrollando la marca Burger King en Paraguay, Brasil, Uruguay, Panamá y Estados Unidos, bajo un modelo de operación que destaca por sus estándares de calidad, eficiencia y enfoque en el cliente.