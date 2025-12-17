Ojo de Pez realizó “Ojo al futuro 2026”, su evento anual de tendencias en publicidad y comunicación

Fue una reunión pensada para conocer los principales cambios que impactarán en la publicidad, la comunicación y el vínculo entre marcas y audiencias el año que viene.

A través de este encuentro, Ojo de Pez compartió un análisis estratégico basado en datos propios de la agencia, junto con información proveniente de medios tradicionales y digitales, estudios de mercado, campañas y métricas de performance.

A partir de este relevamiento, se presentaron tendencias y predicciones orientadas a ayudar a las marcas a planificar de manera más eficiente sus estrategias para el 2026.

Durante la jornada, los asistentes accedieron a un informe de tendencias elaborado por la agencia, que aborda el comportamiento de las audiencias, el consumo de contenidos, los formatos y plataformas con mayor proyección.

El informe también destaca las oportunidades que se abren para las marcas en el escenario actual, clave para que las marcas puedan anticiparse a los escenarios futuros y comenzar a trabajar desde ahora en sus definiciones estratégicas y presupuestarias.

Participaron gerentes de marketing, directores y responsables de marca, así como representantes de empresas interesadas en mantenerse a la vanguardia del mercado.

Ojo al futuro 2026 se llevó a cabo en Las Lomas Hotel, y contó con presentaciones y charlas a cargo del equipo estratégico de la agencia.

Además de los contenidos estratégicos, la agencia propuso un espacio de networking que favoreció el intercambio y la generación de vínculos entre marcas, potenciando nuevas oportunidades de colaboración en un entorno profesional.

Con esta iniciativa, la Agencia Ojo de Pez acompaña a las marcas en la toma de decisiones estratégicas, ofreciendo una mirada clara, analítica y aplicada al negocio, basada en datos y en la evolución real del mercado.

Acerca de Ojo de Pez

Es una agencia de comunicación y publicidad enfocada en el desarrollo de estrategias creativas basadas en datos.

Con una mirada integral del ecosistema de medios y audiencias, acompaña a las marcas en la construcción de propuestas relevantes, eficientes y alineadas a los objetivos de negocio.

Con 20 años de trayectoria, Ojo de Pez se distingue por ver lo que nadie ve, apostando a la innovación constante y a la toma de decisiones informadas.