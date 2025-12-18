Aseguradora Yacyretá honró legado de Asepasa

El encuentro reunió a representantes de las dos aseguradoras para rendir tributo a la historia de Asepasa, una firma que, por más de cinco décadas, marcó un antes y un después en el desarrollo del mercado asegurador paraguayo.
Norman Harrison, presidente de Aseguradora Yacyretá, acompañado por Norma Ocampos, directora gerente general, entregó placas conmemorativas a Pablo Martín Torcida y Eduardo Torcida Conejero, en reconocimiento a su trayectoria y al impacto que Asepasa ha tenido en la industria.
“Desde 1975, Asepasa fue construida por muchas personas; profesionales que, con su trabajo y compromiso, dieron vida a una compañía emblema. Hoy estamos aquí para recordar y honrar el camino recorrido”, indicó Harrison durante el homenaje.