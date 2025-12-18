Empresariales
18 de diciembre de 2025 - 01:00

Banco Itaú incorpora validación digital de fe de vida en su app

Jubilados pueden validar fe de vida en app móvil de Itaú.
Itaú Paraguay continúa fortaleciendo su propuesta de servicios digitales con la incorporación de la validación de la fe de vida directamente desde su aplicación móvil.

Por ABC Color

Esta nueva funcionalidad está dirigida a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) que perciben sus haberes a través de Itaú, y permite realizar un trámite esencial de manera ágil, simple y segura, sin necesidad de acudir a una sucursal o realizar gestiones presenciales.

Hasta ahora, la validación de la fe de vida solo estaba disponible mediante la aplicación oficial del IPS o de forma presencial.

Con esta innovación, los clientes de Itaú jubilados pueden completar el proceso en pocos minutos desde la aplicación móvil Itaú PY, utilizando su cédula de identidad y una selfie, dentro de un entorno digital confiable, con tecnología de validación biométrica y aval oficial del IPS.

La herramienta fue desarrollada con foco en la accesibilidad y la facilidad de uso, especialmente pensada para acompañar a las personas mayores y brindar tranquilidad también a sus familias.

Además la plataforma tiene el objetivo de optimizar tiempos y reducir desplazamientos.

Por estos motivos, el proceso garantiza altos estándares de seguridad tecnológica y confidencialidad de la información.

De esta manera, Itaú reafirma su compromiso con la innovación, la inclusión digital y la mejora continua de la experiencia de sus clientes, incorporando soluciones que simplifican trámites cotidianos y aportan comodidad, seguridad y eficiencia en la vida financiera de las personas.

Para conocer más detalles, las personas interesadas pueden ingresar al sitio web de Itaú y sus redes sociales, o bien comunicarse a cualquiera de los canales oficiales del banco.