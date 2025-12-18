Banco Itaú incorpora validación digital de fe de vida en su app

Esta nueva funcionalidad está dirigida a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) que perciben sus haberes a través de Itaú, y permite realizar un trámite esencial de manera ágil, simple y segura, sin necesidad de acudir a una sucursal o realizar gestiones presenciales.

Hasta ahora, la validación de la fe de vida solo estaba disponible mediante la aplicación oficial del IPS o de forma presencial.

Con esta innovación, los clientes de Itaú jubilados pueden completar el proceso en pocos minutos desde la aplicación móvil Itaú PY, utilizando su cédula de identidad y una selfie, dentro de un entorno digital confiable, con tecnología de validación biométrica y aval oficial del IPS.

La herramienta fue desarrollada con foco en la accesibilidad y la facilidad de uso, especialmente pensada para acompañar a las personas mayores y brindar tranquilidad también a sus familias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además la plataforma tiene el objetivo de optimizar tiempos y reducir desplazamientos.

Por estos motivos, el proceso garantiza altos estándares de seguridad tecnológica y confidencialidad de la información.

De esta manera, Itaú reafirma su compromiso con la innovación, la inclusión digital y la mejora continua de la experiencia de sus clientes, incorporando soluciones que simplifican trámites cotidianos y aportan comodidad, seguridad y eficiencia en la vida financiera de las personas.

Para conocer más detalles, las personas interesadas pueden ingresar al sitio web de Itaú y sus redes sociales, o bien comunicarse a cualquiera de los canales oficiales del banco.