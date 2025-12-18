Bristol, Superseis y Stock sellan alianza histórica

La alianza contempla la apertura de 40 nuevos locales Bristol Express dentro de tiendas Superseis y Stock, en los próximos dos años.

Esta integración elevará la presencia territorial de Bristol y ampliará la disponibilidad de productos tecnológicos y soluciones para el hogar en zonas estratégicas del país.

El proyecto requerirá una inversión superior a G. 20.000 millones, orientada a fortalecer la infraestructura comercial, modernizar la experiencia del cliente y garantizar mayor accesibilidad a productos esenciales y tecnológicos.

Uno de los pilares fundamentales del acuerdo es su impacto social: Se prevé la creación de aproximadamente 500 nuevos empleos formales.

