Caravana Navideña de Coca-Cola iluminó Asunción

Asunción fue el escenario del gran cierre de las Caravanas Navideñas de Coca-Cola 2025, una experiencia que transformó las calles de la capital en una celebración cargada de magia, color y emoción. El pasado 14 de diciembre, el tradicional camión iluminado de la marca inició su recorrido a las 18:30 desde la planta Paresa, convocando a miles de personas a acompañar su paso por distintos puntos estratégicos de la ciudad.

A lo largo del trayecto, familias enteras se sumaron para vivir de cerca una propuesta que combinó música navideña, animaciones y una puesta en escena diseñada para reforzar los valores de unión y conexión humana que caracterizan a la temporada. La caravana avanzó generando momentos de pausa y encuentro en medio del ritmo urbano, consolidándose como uno de los eventos más esperados del calendario festivo.

El recorrido culminó en la Costanera de Asunción, donde el público disfrutó de un cierre de alto impacto visual con un espectáculo nocturno de drones y fuegos artificiales, marcando uno de los momentos más emotivos de la noche. Esta instancia final reafirmó el compromiso de Coca-Cola de crear experiencias memorables y accesibles para toda la comunidad.

De esta manera, la marca dio cierre en la capital a su campaña navideña 2025, “Tomá una Coca-Cola. Viví el Espíritu Navideño”, reforzando su presencia en espacios públicos y consolidando su vínculo con las familias paraguayas a través de celebraciones que invitaron a compartir, emocionarse y vivir la Navidad de una forma auténtica.

