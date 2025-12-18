Fin de año en Ferrex, con miles de productos en oferta y premios imperdibles

La promoción de Ferrex está vigente hasta el 31 de diciembre del corriente año, y además de los descuentos los clientes participan automáticamente en el sorteo de 9.000 dólares en premios en efectivo.

Con más de 20.000 referencias y varios locales, Ferrex es el destino para quienes buscan calidad, precio y asesoramiento técnico para cada proyecto del hogar.

Su modelo combina una oferta amplia de materiales de construcción y acabados con opciones de financiamiento en alianza con varios bancos.

Los descuentos de hasta 50% incluye miles de productos, como herramientas, pinturas, electricidad, sanitarios, ferretería y artículos para la casa.

La promoción es válida según stock y productos seleccionados.

Ferrex nació como una propuesta para acercar soluciones integrales al público local, con servicios y productos tanto para profesionales de la construcción como para el consumidor que renueva su hogar.

La empresa fue creada con aporte de capital de grupos regionales y desde su apertura ha expandido su red de locales y su oferta de productos.

Más info en ferrex.com.py y en sus redes sociales, como Ferrex Paraguay en Facebook e Instagram.