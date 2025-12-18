Empresariales
18 de diciembre de 2025 - 14:23

Fin de año en Ferrex, con miles de productos en oferta y premios imperdibles

Con la apertura de la nueva tienda, Ferrex consolida un esquema de crecimiento progresivo. La misma está ubicada sobre la Ruta PY01 y 10 de Agosto, a pasos del eje comercial más activo de San Lorenzo.
Ferrex celebra el cierre del año con descuentos de hasta el 50% en miles de productos para el hogar.

Ferrex, reconocida empresa en dar soluciones para el hogar, anuncia su campaña de fin de año con descuentos de hasta 50% en miles de artículos para renovación, mejoras y proyectos domésticos.

Por ABC Color

La promoción de Ferrex está vigente hasta el 31 de diciembre del corriente año, y además de los descuentos los clientes participan automáticamente en el sorteo de 9.000 dólares en premios en efectivo.

Con más de 20.000 referencias y varios locales, Ferrex es el destino para quienes buscan calidad, precio y asesoramiento técnico para cada proyecto del hogar.

Además de los descuentos, cada compra en Ferrex permite participar del sorteo de USD 9.000 en premios en efectivo.
Además de los descuentos, cada compra en Ferrex permite participar del sorteo de USD 9.000 en premios en efectivo.

Su modelo combina una oferta amplia de materiales de construcción y acabados con opciones de financiamiento en alianza con varios bancos.

Los descuentos de hasta 50% incluye miles de productos, como herramientas, pinturas, electricidad, sanitarios, ferretería y artículos para la casa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La promoción es válida según stock y productos seleccionados.

Con precios especiales y una amplia variedad de productos, Ferrex brinda una solución integral para la casa.
Con precios especiales y una amplia variedad de productos, Ferrex brinda una solución integral para la casa.

Ferrex nació como una propuesta para acercar soluciones integrales al público local, con servicios y productos tanto para profesionales de la construcción como para el consumidor que renueva su hogar.

La empresa fue creada con aporte de capital de grupos regionales y desde su apertura ha expandido su red de locales y su oferta de productos.

Más info en ferrex.com.py y en sus redes sociales, como Ferrex Paraguay en Facebook e Instagram.