La Celestina se consagra en la cima de la ganadería sudamericana

Con este galardón, La Celestina define los estándares de calidad en uno de los certámenes más rigurosos del mundo: el Máximo Circuito Nelore de Calidad.

Al alzarse con el Premio de Oro, La Celestina trasciende fronteras, situándose como el principal referente en carcasas de hembras en América del Sur.

El Circuito Nelore es conocido entre los productores como la “prueba de fuego”.

A diferencia de las exposiciones estéticas, aquí lo que cuenta es la eficiencia real: terminación de grasa, peso de carcasa, precocidad y uniformidad.

Obtener el oro en este contexto significa que cada ejemplar enviado a faena por La Celestina cumple con los requisitos más exigentes de la industria cárnica global.

La Celestina demostró que cría carcasas hembras de élite. Este posicionamiento es el resultado de años de inversión en genética de vanguardia y un manejo nutricional milimétrico.

Para el mercado sudamericano, esto significa que el biotipo producido por La Celestina es el ideal para abastecer a los mercados internacionales más exclusivos, donde la terneza y el sabor son innegociables.

Desde la dirección de la ganadera, refieren que el verdadero valor está en su gente.

El premio ha sido recibido con un profundo sentido de gratitud hacia la “gran familia” que compone La Celestina. “Este oro es el resultado del esfuerzo, la pasión y el compromiso de cada trabajador, colaborador y las familias que, día a día, sostienen este sueño ganadero. Este logro es de todos”, expresaron.