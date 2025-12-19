Copetrol realizó el primer sorteo de su promo para viajar al Mundial

El sorteo contó con la presencia del gerente general de Copetrol, Jorge Cáceres, y fue certificado por una escribana pública, que garantizó la transparencia de todo el proceso. El segundo ganador se conocerá el 4 de febrero de 2026.

Además, durante toda la jornada, la estación Copetrol Aeropuerto ofreció premios instantáneos para los clientes como tanques llenos de combustible y merchandaising de la firma.

La promoción sigue vigente en las estaciones de servicio Copetrol adheridas hasta el 30 de enero de 2026. Participan todos los clientes que realicen cargas desde G. 100.000.

Las cargas de Suprema y Diesel Elite S10 realizadas a través de la aplicación Vamos de Copetrol duplican automáticamente los cupones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para quienes carguen fuera de la aplicación, la mecánica es simple: tras realizar la carga de combustible deben enviar la foto de la factura al WhatsApp habilitado de la promoción, donde un sistema automático registra la participación y asigna los cupones correspondientes.

De esta forma, Copetrol reafirma su compromiso de premiar la fidelidad de sus clientes, acercándolos a una experiencia única y reforzando su vínculo con el fútbol.