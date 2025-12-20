Diesa entrega flota de ocho camiones Volkswagen a NSA

El presidente de Diesa, Miguel Carrizosa, dio las llaves de la flota a Luis Enrique y Fabio Fustagno, directivos de NSA.

Frank Gundlach, director de Mercados Internacionales de Volkswagen Camiones y Buses, participó del encuentro e intercambió experiencias con los clientes.

Gundlach, quien asumió esta nueva posición de liderazgo en 2025, vino al país para conocer más sobre el mercado paraguayo y afianzar la expansión de VWCB en la región.

La nueva flota, que será destinada a distintos usos en el grupo de empresas del cliente, está compuesta por cuatro camiones Delivery 9.170, Euro III, 2 camiones Delivery 6.160, Euro V y dos camiones tracto Constellation 25.360, 6x2, Euro V.

NSA es un cliente de alto valor para Diesa. Actualmente cuenta con 37 camiones de la marca, y con esta nueva adquisición la flota crece a 45.

Delivery 6.160. EURO V

Con la mejor maniobrabilidad y habitabilidad interna de su segmento, el Delivery 6.160 cuenta con una cabina amplia, más confort y un alto rendimiento.

Está impulsado por el motor Cummins ISF de 2.8 litros combinado con una transmisión de seis velocidades, suspensión delantera independiente y freno a discos.

Delivery 9.170. EURO III

El Delivery 9.170 está impulsado por el motor Cummins ISF de 3.8 litros con un par máximo de 600 Nm, 167 CV de potencia y una transmisión de seis velocidades manual o automatizada.

Constellation 25.360. EURO V

El Constellation 25.360 tiene un potente y robusto motor Cummins ISL de 8.9 lts, con una potencia máxima de 360 CV y un par máximo de 1.600 Nm.