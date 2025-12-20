GNB impulsó la planificación de viajes con su feria GNB Travel+

Durante dos jornadas, clientes del banco y público en general accedieron a importantes beneficios exclusivos mediante el uso de las tarjetas de crédito Banco GNB, orientados a la compra de paquetes de viajes, vuelos y hoteles, facilitando la planificación de vacaciones y experiencias en destinos internacionales.

Entre los principales beneficios ofrecidos durante la feria se destacaron los descuentos directos en paquetes turísticos para destinos como el Mundial 2026, Europa, cruceros, bodas y otros destinos alrededor del mundo.

Asimismo, se otorgaron reintegros en pasajes y hoteles, puntos Experience con valor doble tanto para acumulación como para canje, financiación de hasta 18 cuotas sin intereses y regalos exclusivos para los asistentes.

Además, los clientes que aún no contaban con tarjeta de crédito del banco tuvieron la posibilidad de solicitarla al instante y acceder a los beneficios en el mismo momento, teniendo en cuenta que todas las promociones aplicaron exclusivamente a las compras realizadas durante la feria y con tarjetas de crédito Banco GNB.

Con esta iniciativa, Banco GNB reforzó su compromiso de brindar propuestas diferenciales, acompañando a sus clientes en la concreción de experiencias de viaje con condiciones preferenciales y beneficios exclusivos.

Banco GNB Paraguay ofrece productos y servicios de alta calidad a sus clientes.

Forma parte del Grupo Gilinski, controlador de un conglomerado financiero internacional privado fundado en Colombia en 1920 y liderado por Jaime Gilinski.

El Grupo GNB cuenta con filiales en Colombia, Perú y Paraguay.