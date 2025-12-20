Pollos Pechugon inauguró la Unidad Don Daniel, en Isla Pucú

El acto simbólico de inauguración se llevó a cabo con la bendición de los núcleos de granjas operativos y en construcción, reconociendo el esfuerzo y la dedicación invertidos.

La jornada culminó con una celebración especial junto a todos los colaboradores involucrados en la ejecución de la obra, así como autoridades nacionales y locales relevantes, destacando la importancia del trabajo conjunto para el desarrollo regional.

La Unidad Don Daniel está ubicada estratégicamente en una propiedad de aproximadamente 1.000 hectáreas, adquiridas en los municipios de Isla Pucú y Eusebio Ayala.

Convirtiéndose este extenso terreno en la sede del mayor complejo de granjas avícolas en Paraguay diseñado con los más altos estándares internacionales.

El lugar cuenta con un núcleo en producción, de seis galpones de engorde en funcionamiento hace dos meses. Cada núcleo requiere de una inversión de US$ 1.600.000 y la fase de expansión está en plena marcha y consiste en un crecimiento sostenido hasta llegar a los 15 núcleos contemplados en el proyecto.

Cada uno alberga más de 200.000 pollos y opera bajo un sistema de galpones herméticos 100% automatizados para garantizar la eficiencia, el bienestar animal y la calidad del producto final.

Esta tecnología de punta incluye Control ambiental preciso y Gestión inteligente de recursos.

La planificación de la Unidad Don Daniel se ha centrado en la bioseguridad de alto nivel, un pilar fundamental para Pechugon.

Se consideró un Protocolo de Confinamiento Sanitario Riguroso, cuidando la distribución y un estricto flujo de circulación “sucio/limpio”.