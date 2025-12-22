Academy inaugura su primera tienda en Paraguay en el Shopping Mariscal

Ubicada en el segundo piso del Bloque B, la nueva tienda cuenta con una superficie de casi 450 m², ofreciendo un espacio amplio, moderno y especialmente diseñado para brindar una experiencia de compra dinámica y funcional para el público infantil y juvenil, así como para sus familias.

Academy reúne algunas de las marcas deportivas y urbanas más reconocidas a nivel internacional, entre ellas Nike, Adidas, Vans, 361, además de otras propuestas que acompañan las últimas tendencias en calzado, indumentaria y accesorios.

Su oferta está pensada para acompañar el crecimiento, la actividad y el estilo de vida de niños y adolescentes, tanto para el deporte como para el uso diario.

La llegada de Academy refuerza el crecimiento del mix comercial del Shopping Mariscal, ampliando la oferta dirigida al público familiar y juvenil, y consolidando al centro comercial como un referente en la incorporación de marcas internacionales de primer nivel en el mercado paraguayo.

Esta apertura se enmarca dentro del proceso de evolución y transformación del Shopping Mariscal hacia el Centro Urbano Mariscal, el primer desarrollo de usos mixtos de este tipo en el país, que integra comercio, gastronomía, oficinas y vida urbana en un solo ecosistema.

Con esta incorporación, el Shopping Mariscal continúa fortaleciendo su posicionamiento y su compromiso de ofrecer propuestas innovadoras y experiencias de compra diferenciadas para todos los públicos.