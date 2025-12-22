Empresariales
22 de diciembre de 2025 - 13:43

Academy inaugura su primera tienda en Paraguay en el Shopping Mariscal

Academy llega al Shopping Mariscal con una propuesta deportiva y urbana para niños y jóvenes de hasta 16 años.
El Shopping Mariscal anuncia la apertura de Academy, la primera tienda de la marca en Paraguay, que llega al país con una propuesta innovadora enfocada en niños y jóvenes de hasta 16 años, combinando deporte, estilo y comodidad en un solo espacio.

Por ABC Color

Ubicada en el segundo piso del Bloque B, la nueva tienda cuenta con una superficie de casi 450 m², ofreciendo un espacio amplio, moderno y especialmente diseñado para brindar una experiencia de compra dinámica y funcional para el público infantil y juvenil, así como para sus familias.

Academy reúne algunas de las marcas deportivas y urbanas más reconocidas a nivel internacional, entre ellas Nike, Adidas, Vans, 361, además de otras propuestas que acompañan las últimas tendencias en calzado, indumentaria y accesorios.

Ropa deportiva de reconocidas marcas se encuentran en Academy, que acaba de abrir en el piso 2 del Bloque B del Shopping Mariscal.
Su oferta está pensada para acompañar el crecimiento, la actividad y el estilo de vida de niños y adolescentes, tanto para el deporte como para el uso diario.

La llegada de Academy refuerza el crecimiento del mix comercial del Shopping Mariscal, ampliando la oferta dirigida al público familiar y juvenil, y consolidando al centro comercial como un referente en la incorporación de marcas internacionales de primer nivel en el mercado paraguayo.

La moda urbana también está presente en las prendas de Academy.
Esta apertura se enmarca dentro del proceso de evolución y transformación del Shopping Mariscal hacia el Centro Urbano Mariscal, el primer desarrollo de usos mixtos de este tipo en el país, que integra comercio, gastronomía, oficinas y vida urbana en un solo ecosistema.

Con esta incorporación, el Shopping Mariscal continúa fortaleciendo su posicionamiento y su compromiso de ofrecer propuestas innovadoras y experiencias de compra diferenciadas para todos los públicos.