Agrofértil impulsa crecimiento del agro con nuevo silo en Capitán Bado

De esta manera, Agrofértil impulsa el crecimiento sostenible del agro y la construcción de un futuro más próspero a través del desarrollo de las economías locales.

La apertura del Silo Agrofértil Capitán Bado es un nuevo hito en la historia de la empresa, representando un paso estratégico en su misión de acompañar al productor de manera integral, mediante la provisión de soluciones innovadoras e insumos de alta calidad y unidades de acopio de granos modernas, confiables y transparentes para la comercialización de su producción.

Durante su discurso, Paulo Sarabia, director comercial de Agrofértil, enfatizó que la inauguración del silo en Capitán Bado forma parte de un plan de inversiones sostenido, orientado a fortalecer la infraestructura agroindustrial del país y a estar cada vez más cerca del productor, especialmente en el momento más importante del ciclo productivo: la cosecha.

“Nuestro crecimiento a lo largo de más de 32 años en Paraguay se construyó junto a los productores, atravesando distintos contextos, pero siempre caminando juntos, con confianza, compromiso y transparencia como valores fundamentales”, expresó.

Al referirse a los motivos que impulsaron la instalación del silo en la zona, Paulo Sarabia destacó el enorme potencial agrícola de Capitán Bado y del departamento de Amambay.

“Esta región es clave dentro del mapa productivo del Paraguay, y para Agrofértil es un orgullo invertir aquí, acompañando a quienes trabajan día a día para producir alimentos para el mundo”, afirmó.

Subrayó que la inversión fortalece al sector productivo y también genera un impacto positivo en la comunidad, al dinamizar la economía local y crear nuevas oportunidades de desarrollo para Capitán Bado.

El nuevo silo dispone de una capacidad de almacenamiento de 32.000 toneladas y pasa a integrarse a la red nacional de la empresa, conformada por 29 unidades de acopio estratégicamente ubicadas, que totalizan 651.000 toneladas de almacenamiento.

Además, tiene dos puertos con una capacidad conjunta de 129.000 toneladas, alcanzando una capacidad estática total de 780.000 toneladas.

El Silo Agrofértil Capitán Bado fue diseñado bajo estrictos estándares técnicos que garantizan eficiencia, seguridad en el manejo de granos y una logística acorde a las necesidades productivas de la región.

Su diseño operativo apunta a optimizar los tiempos de descarga en cosecha, minimizar costos logísticos y ofrecer mayor previsibilidad al productor, especialmente en períodos de alta demanda.