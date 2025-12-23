Nissei culminó con éxito la promoción “Rumbo a tu Hilux”

El evento contó con la participación de cientos de clientes que, a lo largo de la campaña desde el 1 de octubre hasta el 18 de diciembre de 2025, generaron cupones mediante sus compras en las tiendas Nissei y en la plataforma online, habilitados para participar del sorteo principal y de premios secundarios conforme a las bases y condiciones oficiales de la promoción.

Tras un proceso electrónico de generación de cupones que garantizó transparencia y aleatoriedad, fue anunciado el gran ganador de la Hilux SRV 2026 – Nissei Edition, que recayó en Sergio Cameron.

La camioneta Hilux SRV 2026 fue entregada al flamante ganador con una completa dotación de accesorios de tecnología y confort, incluyendo sistema Starlink Mini, Ecoflow, arrancador Baseus, compresor de aire, aspiradora Xiaomi, cargador Ugreen, antivuelco y tira tráiler, configurando así una experiencia única para el afortunado ganador.

Además del premio mayor, durante el transcurso del sorteo se entregaron otros premios relevantes como parte de los incentivos de participación, entre ellos:

Televisor Sony de 85 pulgadas.

Smartphone iPhone 17 Pro.

Consola PlayStation 5.

Notebook ASUS Vivobook.

iPad 11.

Aspiradora Roborock.

Parlantes y auriculares Sony.

Dispositivo Starlink Mini.

La iniciativa de Nissei entregó experiencias de alto valor que generan entusiasmo y fidelidad entre quienes eligen comprar en sus tiendas físicas y digital.

La promoción fue impulsada como parte de la estrategia de cierre de año, alentando un incremento en la interacción de los clientes con la marca y reforzando la temporada de ventas navideñas.