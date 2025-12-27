Anuncian el Intercolegial ASA Banco Atlas 2026

El evento deportivo se consolida como una iniciativa que promueve la sana competencia, el trabajo en equipo y la convivencia, valores que forman parte del compromiso de la entidad con la comunidad educativa y las nuevas generaciones.

En esta edición 2026 se mantendrá el formato que caracteriza al evento, combinando competencias deportivas con actividades recreativas, en un entorno pensado para el disfrute y la participación de los estudiantes. Las fechas, sedes y detalles de esta nueva edición serán comunicados oportunamente.

Por su parte, el Banco Atlas reafirma así su compromiso con la educación y el deporte, acompañando iniciativas que contribuyen al desarrollo integral de los jóvenes.