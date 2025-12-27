Libro Catálogo: Christian Ceuppens con sus obras

La obra está organizada en cuatro capítulos que recorren disciplinas como pintura, dibujo, escultura, objetos y diseño de arquitectura, reflejando una mirada integral y contemporánea sobre la creación.

El libro expone trabajos concebidos a partir de recursos tradicionales y tecnológicos, que dialogan con la complejidad de la realidad actual desde un enfoque estético y reflexivo.

Las obras abordan nociones de forma, espacio y temporalidad, explorando tensiones entre lo autorreferencial, lo urbano y lo natural.

La publicación cuenta con textos y curaduría de Carlos Sosa Rabito, investigación de Ana Martini y María de Fátima Martini. Asimismo, el diseño gráfico estuvo a cargo de DOSS Estudio.

