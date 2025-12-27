Nissei: Samsung estrena espacio de experiencia

Ubicado dentro de la sucursal de Nissei Asunción, el espacio marca un nuevo hito en la estrategia de la compañía para fortalecer su presencia local y ofrecer una experiencia de marca más cercana e interactiva.

Con una superficie de aproximadamente 130 m2, el Espacio Samsung fue diseñado bajo un concepto moderno e inmersivo, que permite a los visitantes explorar de manera intuitiva el amplio portafolio de la marca, que incluye dispositivos móviles, pantallas, soluciones de audio y video, electrodomésticos y línea blanca.

La propuesta busca mostrar cómo cada producto se integra dentro de un ecosistema pensado para optimizar la vida cotidiana.

Más allá de la exhibición tradicional, el espacio invita a interactuar con la tecnología y descubrir soluciones adaptadas a distintos estilos de vida.

