27 de diciembre de 2025 - 01:00

Nissei: Samsung estrena espacio de experiencia

Corte de cinta en inauguración de Espacio Samsung.
Samsung Electronics inauguró en Asunción su nuevo Espacio de Experiencia, desarrollado junto a su aliado estratégico Nissei, con el objetivo de acercar su ecosistema completo de innovación a los consumidores paraguayos.

Por ABC Color

Ubicado dentro de la sucursal de Nissei Asunción, el espacio marca un nuevo hito en la estrategia de la compañía para fortalecer su presencia local y ofrecer una experiencia de marca más cercana e interactiva.

Con una superficie de aproximadamente 130 m2, el Espacio Samsung fue diseñado bajo un concepto moderno e inmersivo, que permite a los visitantes explorar de manera intuitiva el amplio portafolio de la marca, que incluye dispositivos móviles, pantallas, soluciones de audio y video, electrodomésticos y línea blanca.

La propuesta busca mostrar cómo cada producto se integra dentro de un ecosistema pensado para optimizar la vida cotidiana.

Más allá de la exhibición tradicional, el espacio invita a interactuar con la tecnología y descubrir soluciones adaptadas a distintos estilos de vida.

