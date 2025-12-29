Geely presentó la nueva Riddara RD6 PHEV

A un año de su llegada al país, Riddara ya cuenta con unidades que superan los 60.000 kilómetros recorridos en condiciones reales de uso, incluyendo viajes a Brasil y Argentina, demostrando la confiabilidad y durabilidad de su tecnología.
La Riddara RD6 PHEV entrega una potencia total de 349 hp y un torque de 914 Nm, con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 6,3 segundos, superando en desempeño a las pick-ups diésel tradicionales y ofreciendo un consumo significativamente menor.
Asimismo, el modelo ofrece una capacidad de remolque de hasta 2.500 kg, y capacidad de carga de 875 kg. Además, con sus siete modos de manejo y una pendiente máxima de hasta el 90%, se adapta tanto al trabajo pesado como al uso diario.
Su batería LFP de 19,09 kWh, con garantía de 8 años y protección IP69 contra polvo y agua, asegura una larga vida útil.
Igualmente, el vehículo incorpora carga tipo 2, con recarga completa en aproximadamente 2 horas, y la posibilidad de recargar la batería utilizando el motor a combustible, brindando una autonomía total superior a los 1.000 km.
Con mantenimientos cada 10.000 km, bajos costos operativos y un alto nivel de confort y tecnología, la Riddara RD6 PHEV marca un nuevo estándar en el segmento de pick-ups en Paraguay.
Riddara continúa así su compromiso de ofrecer soluciones de movilidad innovadoras, eficientes y adaptadas a las necesidades del mercado paraguayo.