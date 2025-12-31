Bancop compra el Edificio Mcal. Center y proyecta su expansión

“Nos enorgullece dar este gran paso, con una inversión total de más de US$ 12.400.000 para adquirir tanto el Edificio Mcal. Center como inmuebles colindantes, con una superficie total de terreno de 2.647 m2, y más de 6.600 m2 construidos en la zona que aglutina a los principales bancos del país, apuntando a la comodidad y excelente atención a nuestros clientes y colaboradores, así como tener capacidad de expansión en el futuro”, indicó Dimas Ayala, gerente general de Bancop, que fue creado hace más de 13 años.

“Esta inversión representa el compromiso, profesionalismo y seriedad con los que hemos venido trabajando todos estos años, que nos permitieron crecer, posicionarnos en un mercado tan competitivo y celebrar hoy el hito de adquirir nuestra propia Casa Matriz”, agregó.

El gerente general destacó que el banco apoya a sus clientes en los momentos buenos y no tan buenos, y especialmente al sector productivo, así como al desarrollo del país y la inclusión financiera.

“Igualmente, contribuimos de modo importante con todos los sectores económicos, como el sector industrial, de servicios, con las pequeñas y medianas empresas, y en toda la cadena de valor, que son los motores de crecimiento del Paraguay. Hoy vemos el fruto del trabajo realizado en estos años, y compartimos con satisfacción este logro”, concluyó Ayala.

Por su parte, Michael Harder, presidente de Bancop, declaró que se trata de una apuesta más de los accionistas de Bancop para fortalecer y arraigar a su banco, además de brindar mayor comodidad a los clientes, y transmitir una señal de fortaleza de ese banco, que es propiedad de las cooperativas de producción con un fuerte respaldo patrimonial.