Cat Town: nueva clínica médica veterinaria exclusiva para gatos

Ubicada en la avenida Mariscal López, a pocas cuadras del Club Centenario, la nueva sucursal fue concebida para responder a las necesidades particulares de los gatos y a la creciente demanda de servicios veterinarios especializados.

El espacio fue diseñado para reducir el estrés felino y ofrecer una experiencia diferenciada tanto para los animales como para sus tutores. Cat Town cuenta con consultas veterinarias enfocadas únicamente en medicina felina, estudios clínicos y diagnósticos, además de una amplia variedad de balanceados prémium, productos y merchandising exclusivo para gatos.

Con esta apertura, Fauna Town reafirmó su compromiso con la innovación y la especialización, apostando por un modelo de atención que coloca al gato en el centro de cada decisión médica y operativa.

La propuesta busca elevar los estándares de la medicina veterinaria, alineándose con tendencias internacionales que priorizan la atención diferenciada por especie.

Además, la incorporación de Cat Town al portafolio de Fauna Town responde a una estrategia empresarial orientada a la segmentación del mercado y a la mejora continua de la experiencia del cliente.

La clínica fue concebida como un espacio integral, donde la infraestructura, los procesos de atención y la capacitación del equipo profesional están alineados con las mejores prácticas en medicina felina.

Así, la firma consolida su crecimiento mediante la diversificación de servicios y la especialización profesional, fortaleciendo su vínculo con un público.