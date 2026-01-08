Empresariales
08 de enero de 2026 - 01:00

Cat Town: nueva clínica médica veterinaria exclusiva para gatos

En Cat Town se pueden encontrar accesorios y juguetes para gatos.SILVIO ROJAS

Agrofield, mediante su unidad de negocio Fauna Town, fortaleció su posicionamiento en el mercado veterinario con la apertura de Cat Town by Fauna Town, una clínica especializada exclusivamente en la atención de gatos, que propone un modelo innovador enfocado en el bienestar integral de los felinos.

Por ABC Color

Ubicada en la avenida Mariscal López, a pocas cuadras del Club Centenario, la nueva sucursal fue concebida para responder a las necesidades particulares de los gatos y a la creciente demanda de servicios veterinarios especializados.

El espacio fue diseñado para reducir el estrés felino y ofrecer una experiencia diferenciada tanto para los animales como para sus tutores. Cat Town cuenta con consultas veterinarias enfocadas únicamente en medicina felina, estudios clínicos y diagnósticos, además de una amplia variedad de balanceados prémium, productos y merchandising exclusivo para gatos.

Fabio Codas, gerente general de Agrofield.

Con esta apertura, Fauna Town reafirmó su compromiso con la innovación y la especialización, apostando por un modelo de atención que coloca al gato en el centro de cada decisión médica y operativa.

La propuesta busca elevar los estándares de la medicina veterinaria, alineándose con tendencias internacionales que priorizan la atención diferenciada por especie.

Además, la incorporación de Cat Town al portafolio de Fauna Town responde a una estrategia empresarial orientada a la segmentación del mercado y a la mejora continua de la experiencia del cliente.

La clínica fue concebida como un espacio integral, donde la infraestructura, los procesos de atención y la capacitación del equipo profesional están alineados con las mejores prácticas en medicina felina.

Así, la firma consolida su crecimiento mediante la diversificación de servicios y la especialización profesional, fortaleciendo su vínculo con un público.