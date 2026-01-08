Mapfre renueva su marca para reflejar mejor la intensa transformación de la compañía 

El resultado es una marca que mantiene la esencia y el legado de una organización con más de 90 años de historia, pero al mismo tiempo se actualiza hacia una imagen moderna y audaz que refleja mejor la compañía dinámica e innovadora que es hoy Mapfre.

Una evolución del icónico rojo, que es ahora más vibrante y decidido, un renovado logo del trébol, más atractivo y actual, y el uso de minúsculas, que transmiten cercanía, son algunos de los elementos más reconocibles de este movimiento.

“Hoy somos una compañía distinta a la que éramos hace apenas una década”, señaló Antonio Huertas, presidente de Mapfre.

“Nos hemos transformado, y estamos preparados para competir mejor es el mundo digital y conectado y, como siempre, priorizando a las personas. Esto no va a cambiar, lo que sí evoluciona es la marca, para reflejar mejor todo lo que ahora somos y enfatizar aún más lo cerca que nos sentimos de los clientes y de sus necesidades”, añadió Antonio Huertas.

La relación con clientes y otros grupos de interés es uno de los pilares que ha impulsado la adopción de la nueva marca. Mapfre ha aprovechado con agilidad las posibilidades de la revolución tecnológica para afianzar una relación más cercana, personalizada y sencilla con quienes confían en ella, una proximidad que tiene su reflejo en la nueva marca, impulsando la llegada a nuevos públicos.

Una marca global

La nueva marca se implementará de manera gradual en los próximos tres años en todos los países en los que está presente Mapfre de manera directa, siguiendo una estrategia que priorizará la adaptación local en cada territorio, y asegurando que la nueva identidad de marca sea relevante y comprensible en todos los mercados.

La actualización se llevará a cabo en las más de 4.600 oficinas que Mapfre tiene en el mundo, en canales digitales y otros activos como las distintas sedes de la compañía.

Se comenzará por los elementos que la empresa considera más estratégicos, que incluyen las oficinas centrales o la presencia online y, a continuación, se irá avanzando en el resto.

La actualización de la marca abarcará otras sociedades como las unidades de negocio de reaseguro y grandes riesgos. Descubrí todos los detalles sobre el cambio de la marca en este enlace.

¿Por qué el cambio?

En los últimos 15 años, Mapfre ha vivido un proceso muy intenso de transformación destinado a atender a los cambios que nos rodean: la revolución tecnológica, la evolución en las necesidades de los clientes y en los modelos de trabajo, la propia evolución del seguro y la economía…

La Mapfre de hoy en día no tiene nada que ver con la de hace una década y, sin embargo, habíamos mantenido la misma identidad visual que teníamos en el siglo XX. Había llegado el momento de que alineáramos la transformación interna con la proyección externa de la compañía.

Transformamos nuestra marca para acompañarte mejor en este mundo en constante evolución. Tras casi 100 años cuidando de las personas, Mapfre ha evolucionado. Somos una empresa transformada, que mantiene su esencia, pero que responde con agilidad a los nuevos retos del mercado.

La marca es un activo estratégico clave para nuestro negocio. Su renovación lanza un mensaje claro de liderazgo, de crecimiento y de visión de futuro. Para nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros colaboradores, nuestros accionistas… y para la sociedad en general.

La transformación de nuestra marca refleja la proyección de la compañía líder y dinámica que somos. Somos tu aliado en el progreso, tu apoyo para que puedas avanzar con confianza sabiendo que lo más importante para ti está cuidado y protegido.

Con la nueva marca queremos transformarnos contigo, impulsarte a soñar y emprender, brindándote la confianza que necesitas para tomar las riendas de tu vida y tus negocios.

Con la nueva marca, proyectamos nuestro propósito en conexión con lo que la sociedad busca, y manteniendo nuestro compromiso fundamental con nuestros clientes.

Abrimos caminos para que nuestros asegurados avancen con paso firme, estén donde estén y a donde quieran llegar. Reafirmamos un liderazgo que se atreve a ser diferente y relevante, construyendo juntos un futuro más sólido y lleno de sentido.

¿Por qué ahora?

La evolución de nuestra marca está respaldada por la ambición de nuestro Plan Estratégico 2024-2026, del que estamos en la recta final y nos está permitiendo cumplir con éxito nuestros compromisos.

Nuestra cultura, basada en el cuidado a las personas, se mantiene, pero hoy somos una empresa completamente transformada. Integramos toda la tecnología disponible y la ponemos al servicio de empleados, clientes, accionistas y resto de los públicos de interés.

Necesitábamos una nueva marca que proyecte mejor lo que ahora somos. Que exprese mejor nuestros valores, nuestros compromisos, nuestra manera de entender el negocio priorizando siempre al cliente y estando siempre cerca cuando necesite conectar con Mapfre.

Queremos una marca que reflejara mejor nuestros valores, nuestro propósito, nuestra personalidad y nuestra forma de entender el negocio. Una marca que conecte. Que inspire confianza. Que proyecte con claridad nuestra visión. Con este cambio buscamos ser más relevantes. Más cercanos. Más comprensibles. Más dinámicos.