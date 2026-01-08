Samsung presentó su visión “Tu compañero para vivir con IA”

Samsung Electronics mostró en Paraguay estas novedades durante The First Look.

La empresa reveló cómo la inteligencia artificial se convierte en el eje de un ecosistema conectado que acompaña a las personas en su vida diaria, desde el entretenimiento y el hogar hasta el cuidado personal.

“Samsung está construyendo una experiencia más unificada y personal a través de dispositivos, pantallas, electrodomésticos y servicios”, afirmó Iván Spiess, gerente de Marketing de Samsung Paraguay.

“Al integrar la IA en todas nuestras categorías, estamos liderando el camino hacia experiencias cotidianas más significativas impulsadas por IA”, añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Puntos clave del anuncio

La IA deja de ser una función para convertirse en una filosofía transversal que conecta dispositivos, servicios y experiencias.

Un ecosistema global conectado que permite experiencias personalizadas, proactivas y significativas.

Integración de IA en pantallas, electrodomésticos, dispositivos móviles, wearables y servicios.

Seguridad avanzada como pilar del ecosistema, con Samsung Knox y Knox Matrix. Compañero de entretenimiento: pantallas que entienden y se adaptan, principales innovaciones en TV, audio y monitores: Micro RGB de 130”: nueva era del color con la gama cromática más amplia de Samsung, diseño Timeless Frame y Micro RGB AI Engine Pro.Vision AI Companion (VAC): IA que recomienda qué ver, qué comer y qué escuchar, extendiendo la experiencia más allá de la pantalla y otras novedades tecnológicas.