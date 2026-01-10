Seneté Plus entregó G. 1.000 millones a un solo ganador

El esperado sorteo se realizó el 28 de diciembre pasado, marcando el cierre del año y esperando un 2026 con un ganador verdaderamente millonario.

Seneté dio la bienvenida a este 2026 reafirmando su compromiso con los grandes hitos que transforman vidas y a través de Seneté Plus, un nuevo millonario en Paraguay.

Marco Ubaldino Guillén Morínigo, de 68 años, oriundo de la ciudad de Lambaré, es el nuevo afortunado ganador de los 1.000 millones de guaraníes.

Carpintero de oficio y actualmente fletero, Marco como es cliente fiel de Seneté desde hace más de una década reunió seis cartones durante diciembre y fue el último de ellos el que le dio el premio mayor.

“Siempre decía que alguna vez me tenía que tocar, y en diciembre sentí que era para mí”, relató emocionado.

Al verificar los resultados desde su teléfono y confirmar la noticia junto a su hija, Marco aseguró que el premio representa tranquilidad y seguridad para su futuro.

“Es como un seguro de vida, para poder descansar y disfrutar con la familia”, afirmó.

Desde Seneté (Gambling SA), con sus 21 años de trayectoria siendo la empresa con más innovaciones en los juegos de azar, remarcan que esta es la esencia de la marca: cambiar vidas y acompañar a las personas en la construcción de un futuro mejor, cumpliendo una misión que se renueva año tras año con cada nuevo ganador.