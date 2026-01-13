Fortaleza en la renovación de la plaza Naciones Unidas

La contribución incluyó hormigón, mallas electrosoldadas y servicio de bombeo, permitiendo avanzar en senderos, rampas, áreas accesibles y espacios de encuentro.

La plaza Naciones Unidas fue reinaugurada con un acto cultural que incluyó música, arte y presentaciones artísticas, y hoy ofrece un entorno renovado para el disfrute de familias, jóvenes y personas mayores.

El proyecto fue posible gracias al trabajo articulado entre empresas, fundaciones, vecinos, artistas y autoridades.

Desde Fortaleza señalaron que la acción se enmarca en su compromiso con el desarrollo urbano y el fortalecimiento del espacio público, entendiendo que la inversión privada también puede contribuir a mejorar la calidad de vida en la ciudad.

