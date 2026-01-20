Banco GNB entregó la primera SUV Suzuki Fronx GLX 0 km

El afortunado beneficiado es Saúl Brizuela Flores, oriundo de la ciudad de Encarnación.

La campaña Oportunidad sin filtros de Banco GNB brinda a los clientes la posibilidad de acceder a préstamos personales con cuotas claras, desde G. 28.000 por millón y a 60 meses.

El monto de la cuota y la tasa de interés aplicable varían según el plazo del préstamo.

Los clientes que accedieron a la promoción Oportunidad sin filtros participan automáticamente del sorteo de dos SUV Suzuki Fronx GLX 0 Km.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cada cliente acumula cupones conforme a las bases y condiciones vigentes.

Hasta el momento, una de las camionetas fue sorteada.

El segundo móvil será sorteado en marzo próximo, por lo que los clientes aún pueden seguir participando.

Los préstamos están sujetos a aprobación crediticia.

Los interesados encontrarán las bases y condiciones completas disponibles en www.bancognb.com.py o llamando al (021) 617-6800.

Con esta acción, Banco GNB reafirma su compromiso de ofrecer soluciones financieras claras y accesibles, acompañando a sus clientes en la concreción de sus proyectos personales.

Banco GNB Paraguay forma parte del Grupo Gilinski, un conglomerado financiero internacional con presencia en América Latina.

La entidad se caracteriza por su compromiso con el crecimiento sostenible y la innovación constante, ofreciendo soluciones financieras que acompañan la evolución y las necesidades de sus clientes.