TECH Universidad se posiciona como la universidad mejor valorada del mundo por sus alumnos

Las plataformas de opinión de mayor relevancia a nivel mundial han posicionado a TECH como la universidad mejor valorada del mundo por sus alumnos. En este sentido, la web de valoraciones Trustpilot, que verifica y valida la autenticidad de cada una de las opiniones publicadas, le ha concedido su calificación más alta, situándola como la referencia universitaria absoluta a nivel internacional.

De este modo TECH, la mejor universidad online del mundo según Forbes, ha obtenido una puntuación de 4,9 sobre 5, atendiendo a las más de 4.000 reseñas recibidas.

Esta cifra se corresponde con la calificación de Excelente, la más alta que una institución dedicada a la enseñanza puede obtener en Trustpilot. Desde esta empresa, explican que su metodología se basa en la evaluación de diversos factores como la cantidad, la calidad y la antigüedad de las reseñas recibidas.

La medición considera la voluntad de cada universidad por obtener una retroalimentación constante de los estudiantes. Por eso, además de la apreciación individual del alumno, se tiene en cuenta la regularidad de la recepción de opiniones sobre los servicios obtenidos.

Google Maps, portal utilizado por más de 1.000 millones de personas según los datos ofrecidos por la propia multinacional norteamericana, también ha sido una fuente de elogios continuos para TECH.

En la plataforma acumulan más de 4.000 reseñas positivas, alcanzando una puntuación de 4,9 sobre 5. Estas opiniones resaltan el excelso nivel de sus programas académicos, la atención exhaustiva a cada alumno y la flexibilidad que proporciona el aprendizaje en línea.

Por otro lado, en motores de búsqueda de trabajo y bolsas de empleo punteras como Indeed e InfoJobs, TECH destaca por la alta valoración que sus empleados y colaboradores realizan de la universidad, resaltando el ambiente profesional y las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa.

Al igual que en el resto de las plataformas, cuenta con la máxima puntuación, 4,9 sobre 5, posicionándose como la institución universitaria mejor valorada tras más de 6.000 opiniones.

TECH es la mejor universidad del mundo según Forbes

Hay diversas razones que justifican el éxito de TECH, la mayor universidad digital del mundo, en los portales de opinión. Susana Morales, exalumna del Máster de Neurociencias de TECH destaca que «la universidad otorga unos contenidos de primer nivel, lo que asegura una calidad superior en la adquisición de competencias».

En este contexto, numerosas reseñas señalan la calidad de la enseñanza de esta institución, así como su atención individualizada y eficaz.

Otros estudiantes egresados como Alessandro Pellegri, italiano residente en Roma, resaltan la posibilidad de «poder estudiar al ritmo de cada quien». En esa misma línea, la alumna Elizabeth Henderson, exalumna del Máster en Medicina Estética, afirma que lo mejor de la titulación es su «orientación profesional, al responder a las necesidades actuales de cada área clínica».

Estas apreciaciones van en consonancia con los numerosos reconocimientos que ha recibido TECH, la cual ha sido también reconocida como Google Partner Premier, un galardón al que solo tienen acceso el 3% de las empresas.

Estos reconocimientos sitúan a TECH, la mejor universidad online del mundo según Forbes, como una institución académica de primer nivel, ratificando sus numerosos éxitos educativos.

Y es que, en un mundo cada vez más digitalizado, poder aprovechar el medio online para especializarse en áreas de alta demanda profesional facilita muchísimo la formación que antes estaba relegada a aulas rígidas y con horarios preestablecidos.

En este sentido, según un informe de la consultora MarketsandMarkets, el tamaño del mercado educativo online aumentará de los 19.400 millones de dólares del año 2023 a los 67.700 millones de dólares del 2028.

Además, según datos de Markets and Research, el e-learning es el sector de la industria educativa que más rápido crece, con un 900% más desde el año 2000.

Estas cifras confirman fehacientemente la preferencia, cada vez mayor, de la capacitación online frente a la tradicional. Pero también son señal inequívoca de que, con el alcance y la repercusión de internet, la valoración de los usuarios es un factor definitivo a la hora de decantarse por una u otra universidad.

De hecho, según un estudio de Trusted Shops, el 97% de los usuarios busca comentarios de otros consumidores antes de comprar algún producto por Internet. Y en el ámbito educativo, la tendencia no es diferente.

TECH, universidad líder en empleabilidad con un 99%

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%.

Está reconocida oficialmente en América, como TECH Universidad (México). Asimismo, tiene una sólida presencia en África, con TECH RUCU University (Tanzania) y TECH Euromed University (Marruecos), y en Europa a través de TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad (España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH tiene presencia en más de 150 países y ha sido reconocida en dos ocasiones por el Financial Timescomo una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años.

Esto le ha permitido convertirse en la universidad oficial de la NBA, ofreciendo programas exclusivos impartidos por destacados directivos, entrenadores y exjugadores de la principal liga de baloncesto del mundo.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como la “mejor universidad online del mundo”, destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard.

Además, cuenta con un claustro docente ivy league, al nivel de Harvard o Stanford. Sus más de 6.000 profesores trabajan en las mejores compañías, organizaciones e instituciones del mundo.

Las mayores multinacionales (Amazon, Apple, Google, Nike…), los mejores hospitales (Clínica Mayo, MD. Anderson…) o las mejores instituciones deportivas (Boston Celtics, Dallas Cowboys…) prestan a sus mejores profesionales para dirigir los programas académicos de TECH.

La calidad de su infraestructura digital y su alto estándar educativo han sido reconocidos por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada únicamente al 3% de las mayores instituciones digitales.

TECH también es considerada la Universidad mejor valorada por sus alumnos, con una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 25.000 valoraciones públicas en los principales portales internacionales.