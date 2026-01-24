Bancop, con nuevos acuerdos de financiamiento internacional

El monto total es de 65 millones de dólares, destinado a fortalecer el financiamiento del sector productivo paraguayo.

El acuerdo tiene énfasis en pequeñas y medianas empresas, el sector agropecuario y proyectos con criterios de sostenibilidad.

Dos importantes entidades

El primero de los acuerdos fue suscripto con FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.), banco holandés de desarrollo, por un monto de 45 millones de dólares con un plazo de hasta cinco años.

Los recursos estarán orientados principalmente al financiamiento del sector agropecuario, a pymes y a proyectos verdes elegibles, en línea con los estándares ambientales y sociales promovidos por la institución.

El segundo contrato corresponde a una línea de crédito por 20 millones de dólares, otorgada por DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH), institución alemana de financiamiento al desarrollo perteneciente al grupo KfW.

Esta operación tiene como objetivo acompañar el crecimiento de pymes y proyectos de desarrollo sostenible.

Estos acuerdos reflejan la confianza de instituciones financieras multilaterales de primer nivel en la solidez institucional, la gestión prudente y la visión de crecimiento sostenible de Bancop, así como su rol estratégico en el financiamiento de la economía real.

Con estas nuevas líneas, Bancop continúa fortaleciendo su capacidad de apoyo al sector productivo, especialmente a las pymes y a los actores vinculados a la producción agropecuaria, considerados pilares fundamentales para el crecimiento económico del país.