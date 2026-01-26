Puma y Cerro Porteño presentan kit de camisetas 2026

En el 2026, Puma Paraguay y el Club Cerro Porteño renovaron su contrato. Por este motivo, ambas instituciones acordaron dar a conocer al público dos de los tres diseños de camisetas que utilizarán los jugadores del conjunto azulgrana.

Las casacas que fueron presentadas son la “home”, la cual se usará en partidos de local y/o visitante, y “away”, que acompañará a los futbolistas como primera alternativa.

El diseño de la camiseta “home” se inspira en la frase “mitad+1″, que tiene el objetivo de representar a la hinchada del Ciclón. Además, los detalles del pecho y espalda, son las innovaciones que más se destacan.

La casaca “away” se basa en una de las banderas más icónicas de los hinchas del equipo de Barrio Obrero, ya que la misma acompaño siempre al conjunto tanto dentro como fuera del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre ambas, sobre sale la camiseta azulgrana, la cual fue presentada en el campo de juego, durante el debut de Cerro Porteño en su primera fecha del Torneo Apertura.

Las camisetas ya están disponibles en las tiendas Puma del Shopping Mariscal, Paseo La Galería, Shopping Pinedo, San Lorenzo Shopping y Shopping Paris de Ciudad del Este.