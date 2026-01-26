Empresariales
Puma y Cerro Porteño presentan kit de camisetas 2026

Gustavo Velázquez, defensor y capitán de Cerro Porteño, junto con Cristhian Paredes, nuevo refuerzo del conjunto azulgrana, visten la nueva camiseta "home".

El Club Cerro Porteño y Puma Paraguay, tras renovar su contrato, hicieron el lanzamiento oficial de los nuevos diseños de las camisetas “home” y “away”, que forman parte del kit 2026 para enfrentar los desafíos de la presente temporada.

En el 2026, Puma Paraguay y el Club Cerro Porteño renovaron su contrato. Por este motivo, ambas instituciones acordaron dar a conocer al público dos de los tres diseños de camisetas que utilizarán los jugadores del conjunto azulgrana.

Las casacas que fueron presentadas son la “home”, la cual se usará en partidos de local y/o visitante, y “away”, que acompañará a los futbolistas como primera alternativa.

Blas Riveros, defensor de Cerro Porteño, luce la casaca "away".

El diseño de la camiseta “home” se inspira en la frase “mitad+1″, que tiene el objetivo de representar a la hinchada del Ciclón. Además, los detalles del pecho y espalda, son las innovaciones que más se destacan.

La casaca “away” se basa en una de las banderas más icónicas de los hinchas del equipo de Barrio Obrero, ya que la misma acompaño siempre al conjunto tanto dentro como fuera del país.

En la espalda de la camiseta "home" se destaca al representativo Ciclón.

Entre ambas, sobre sale la camiseta azulgrana, la cual fue presentada en el campo de juego, durante el debut de Cerro Porteño en su primera fecha del Torneo Apertura.

Las camisetas ya están disponibles en las tiendas Puma del Shopping Mariscal, Paseo La Galería, Shopping Pinedo, San Lorenzo Shopping y Shopping Paris de Ciudad del Este.