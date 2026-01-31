Un año de nuevos desafíos y oportunidades para Copacons

“El año pasado nos trajo desafíos, pero también oportunidades que nos hicieron más fuertes y resilientes. Cada uno de ustedes, con su esfuerzo y dedicación, ha contribuido a la construcción de un camino sólido hacia el progreso. Gracias a su compromiso, hemos logrado importantes avances en nuestras actividades, fortaleciendo no solo nuestra cooperativa sino también el bienestar de nuestras comunidades”, agregó.

Para el presidente de Copacons este nuevo año se presenta como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades.

“Es un momento perfecto para renovar nuestras metas y sueños. Estoy convencido de que unidos podremos enfrentar cualquier reto que se nos presente. La colaboración y el trabajo en equipo son los pilares que nos sostienen y nos permiten seguir creciendo”, resaltó.

El 21 de enero último se llevó a cabo la entrega del vehículo 0 km del sorteo El ganador sos vos, campaña desarrollada en conjunto con la cooperativa y la procesadora Pay Group.

“Felicitamos al Sr. Rolando Fabián Céspedes, socio excelente de la Suc. de Encarnación. Les deseo un año lleno de salud, felicidad y éxito. Juntos, haremos de este 2026 un año memorable para todos nosotros”, finalizó el Ing. Samaniego.