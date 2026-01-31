Universitaria premia a dos socias con camionetas 0 Km

Se sortearon dos camionetas Toyota Corolla Cross Híbridas modelo 2025 resultando ganadoras Diana María Benítez García, de la Sucursal San Lorenzo, y Sandra Teresita Torres Cañete, de la Sucursal Saltos del Guairá. Este sorteo final representa el cierre de una campaña especialmente diseñada para potenciar el uso de los servicios financieros de la cooperativa y reconocer a quienes confían día a día en Universitaria.

En ese sentido, los socios totales cuentan con un beneficio exclusivo de doble chance, reafirmando que quienes integran de manera plena la cooperativa acceden a más oportunidades y más beneficios.

La promoción ya convirtió sueños en realidad con el primer sorteo, en el que dos socias fueron beneficiadas con viajes al Caribe.

Las ganadoras fueron Sara Camila Espínola Barreto y Liz Aurora Guerrero González.

Cada una de ellas recibirá un paquete de viaje al Caribe, con destino a elección, además de una tarjeta Mastercard prepaga de US$ 500, para disfrutar plenamente de esta experiencia.

Durante el desarrollo del Sorteo 2 se generaron 6.809.442 cupones digitales, reflejo del entusiasmo, la participación y la confianza de miles de socios que apuestan a la Cooperativa Universitaria.

Universitaria reafirma su compromiso de acompañar a sus socios en cada etapa, celebrando su aniversario no solo mirando al pasado, sino proyectándose hacia nuevos sueños compartidos, donde el socio está en el centro de todas las operaciones de la institución.

“Queremos ser tu primera opción financiera, acompañándote como socios en cada etapa de la vida”, invitan.