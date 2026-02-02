Cellshop lanza las “Fechas Dobles” y marca un hito en el e-commerce paraguayo

La propuesta se desarrolla durante 24 horas, periodo en el que los consumidores pueden acceder a ventajas dobles, con ofertas especiales y envíos gratis, disponibles únicamente a través del sitio cellshop.com.py. La campaña transforma una fecha simbólica en una oportunidad concreta de consumo digital, alineándose a prácticas ya consolidadas en mercados internacionales.

Las llamadas “Fechas Dobles”, caracterizadas por repetirse mes a mes en fechas como 1/1, 2/2 o 3/3, se convirtieron en un fenómeno del e-commerce en países como Brasil y en grandes mercados asiáticos, donde generan altos volúmenes de tráfico y ventas. Con este lanzamiento, Cellshop se convierte en la primera empresa del Paraguay en adaptar este concepto al mercado local de manera estructurada.

Desde la compañía señalan que la iniciativa responde al crecimiento sostenido del canal online y al cambio en los hábitos de consumo, cada vez más orientados a experiencias digitales ágiles, beneficios concentrados en fechas clave y propuestas claras por tiempo limitado.

El lanzamiento del 2/2 marca el inicio de una nueva etapa dentro de la estrategia digital de Cellshop, que apunta a incorporar las “Fechas Dobles” como parte de su calendario comercial, reforzando la relación con los clientes y generando nuevos puntos de contacto con el consumidor online.

La campaña estará vigente exclusivamente hoy, 2 de febrero, por 24 horas, con beneficios disponibles solo para compras realizadas a través del canal online.