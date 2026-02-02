delSol Shopping entregó el Audi Q6 e-Tron y cerró con éxito su promoción de Navidad 2025

Desde el shopping destacaron el impacto de la campaña. “Estamos muy contentos de culminar exitosamente esta campaña, entregar estos premios y ver a los ganadores felices”, comentó Betania Hermosilla, jefa de Marketing de delSol Shopping.

“La Navidad es lo más importante para nosotros; cuando se prenden las luces en el shopping, empieza oficialmente la temporada navideña y nuestros clientes saben que la magia se vive en delSol”, aseguró.

Asimismo, resaltó el carácter familiar de la propuesta. “Venir al shopping en esta época es una experiencia para disfrutar en familia. Los premios son increíbles y nos llena de orgullo cumplir con nuestros socios y con los clientes que nos acompañan cada Navidad”, agregó.

Por su parte, la ganadora del gran sorteo final, Giuliana Galli, compartió su emoción al recibir el vehículo. “Quiero agradecerle primero a Dios porque me permitió ser la ganadora de este sorteo increíble. Es una alegría inmensa para toda mi familia, un regalo así es algo que nunca nos pasó”, declaró la feliz ganadora.

Galli relató además que la noticia la tomó por sorpresa. “La llamada fue totalmente inesperada, estábamos de viaje cuando me avisaron. Estamos súper agradecidos con el shopping, que además de ser nuestro lugar preferido, premia a sus clientes de una manera impresionante”, destacó.

Tras probar el vehículo, destacó que el Audi Q6 e-Tron es “hermoso, muy tecnológico y con un andar espectacular”.

Los ganadores de esta promo

El ganador de Navidad anticipada Audi Q3 0 km – Modelo 2025 fue Kurt Bendling . La entrega fue realizada el 14 de enero de 2026 .

La ganadora de viaje a Europa para 2 personas, con destino a elección, que fue sorteado el 9 de enero de 2026, fue Andrea Casella .

El gran sorteo final, que incluyó el Audi Q6 e-Tron, 100% eléctrico, lo ganó Giuliana Galli.

Con esta entrega final, delSol Shopping cierra una edición que volvió a premiar la fidelidad de sus clientes con experiencias y premios de alto valor, reafirmando su compromiso de generar momentos memorables y fortalecer el vínculo con su comunidad.