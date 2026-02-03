Banco Sudameris y DTP llevan a fanáticos al GP São Paulo 2026

La propuesta combina un charter exclusivo, beneficios financieros y experiencias prémium, apuntando a un público que busca vivir la Fórmula 1 más allá de la carrera.

Del 26 de enero al 27 de febrero, los clientes del banco acceden a una preventa exclusiva con financiación de hasta 18 cuotas sin intereses mediante tarjetas de crédito Sudameris, además de participar automáticamente por un upgrade en el circuito de Interlagos.

La iniciativa incluye acceso anticipado y condiciones preferenciales, reforzando la estrategia de la entidad de sumar valor a su cartera a través de propuestas diferenciales.

Cinzia Rosini, gerente de productos de Sudameris, destacó que el proyecto forma parte de una agenda de experiencias pensadas para distintos perfiles, con opciones que van desde paquetes ejecutivos hasta accesos especiales como el paddock, con valores que oscilan entre US$ 2.500 y US$ 13.500.

Por su parte, Joaquín Prono, CEO de DTP Travel Group, señaló que el charter fue diseñado como una vivencia integral, desde el vuelo temático hasta actividades exclusivas en destino, con el objetivo de crear recuerdos y ofrecer un servicio diferenciado dentro de un mercado en expansión.

Al tratarse de una de las últimas fechas del calendario, el GP São Paulo se posiciona además como una carrera clave, potenciando el atractivo de una propuesta que une turismo, deporte y servicios financieros.