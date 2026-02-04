Últimos días para solicitar un préstamo personal y participar por una SUV 0 km con Banco GNB

La promoción transita su etapa final, siendo febrero el último mes en el que los clientes pueden acceder a los beneficios y participar de los sorteos. La iniciativa pone en valor la transparencia, brindando información clara desde el inicio y acompañando a los clientes en cada decisión financiera.

Quienes solicitan un préstamo personal en el marco de la campaña participan automáticamente del sorteo de un vehículo Suzuki Fronx GLX 0 km, acumulando cupones conforme a las bases y condiciones vigentes.

Durante el mes de enero, el Banco GNB ya dio a conocer al ganador del primer sorteo, correspondiente a la primera SUV, mientras que el segundo vehículo será sorteado en marzo, entre todos los clientes que hayan participado durante la vigencia de la promoción.

La campaña “Oportunidad Sin Filtros” ofrece a los clientes la posibilidad de acceder a préstamos personales con cuotas claras desde G. 28.000 por millón a 60 meses, sin costos extras. El monto de la cuota y la tasa de interés aplicable varían según el plazo del préstamo.

Con “Oportunidad Sin Filtros”, Banco GNB cierra una campaña que pone en valor la transparencia y el acompañamiento en cada decisión financiera.